بالفيديو.. بعد ثلوج بريدة.. عاصفة رملية تضرب حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

شهدت حفر الباطن، منذ قليل، عاصفة رملية قوية؛ أسفرت عن تدني الرؤية الأفقية.

وقال مركز طقس العرب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، إن العاصفة الرملية أثرت على مدينة الملك خالد في حفر الباطن، موضحة ذلك عبر فيديو يوثق لحظة ضرب العاصفة للباطن.

وشهدت مناطق مختلفة في المملكة تقلبات جوية ما بين أمطار غزيرة، وثلوج كثيفة كما الحال في بريدة بالقصيم، والعواصف الترابية.

أقرأ أيضًا: