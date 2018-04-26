دورة تطبيق الإجراءات الجزائية على المدخنين بصحة مكة 

حسين العلي(صدى):

أقامت الشؤون الصحية بمكة المكرمة صباح اليوم دورة تدريبية للتعريف بنظام مكافحة التدخين، حيث افتتحها نيابة عن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور وائل حمزة مطير مساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، حيث استهدفت الدورة مشرفي الأمن والسلامة في المديريات الصحية والمستشفيات و أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة.

وذكر مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري بأن هذه الدورة أقيمت إستكمالاً لتوجيهات وزير الصحة في تعميمه السابق بمنع التدخين في جميع مرافق وزارة الصحة، مضيفاً بأنه سيتم إطلاق حملة توعوية بالمنشآت والمرافق الصحية يصاحبها حملة تحرير مخالفات عبر تطبيق الكتروني خاص بوزارة الصحة حيث سيقوم الفريق المكالف بالقيام بجولات مجدولة على القطاعات الصحية لتطبيق اللائحة التنفيذيه بها للحد من هذه الآفة التي تقضي على 7 مليون شخص سنوياً بسبب التدخين.

وأبان مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور علي حماد الزهراني بأنه سيتم تدريب الحضور على لأئحة مكافحة التدخين وآلية تطبيقها من خلال دورة الاساسيات في مكافحة التبغ وعمل ورشة عمل لهم والخروج بتوصيات يتم رفعها لمعالي وزير الصحة، مبيناً أن وزارة الصحة هي أحد الجهات المهتمة بمحاربة هذه الظاهرة السلبية من خلال برامجها التوعوية والتثقيفية والعلاجية، وأن مكة المكرمة نجحت وبفضلاً من الله ثم جهود القائمين على برنامج مكافحة التدخين بالحصول على المركز الاول على مستوى مناطق المملكة تحقيقاً لرؤوية ٢٠٣٠ التي تهدف للحد من ممارسة التدخين بالاضافة الى خلو مكة من هذه الظاهرة لقدسيتها.

فيما أوضح مدير الأمن والسلامة بصحة مكة المكرمة المهندس مهنا الصاعدي مشاركة قسم الأمن والسلامة في هذه الدورة لتطبيق أنظمة لوئح مكافحة التدخين بوزارة الصحة على جميع القطاعات والمنشآت الصحية، مهيباً بأن العقوبات متدرجة تصل إلى حد الغرامة المالية 200 ريال تشمل العاملين بالصحة والمراجعين والزوار.