سقوط سقف مركز صحي جراء عاصفة شرق المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تسببت العاصفة التي اجتاحت شرق المدينة المنورة صباح اليوم الخميس في سقوط سقف مركز صحي بلغة ، فيما نجا الكادر الطبي والإداري ، وتم إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحادثة.

أسقطت العاصفة التي ضربت شرق المدينة المنورة، اليوم الخميس، سقف مركز صحي بلغة؛ في تواجد الكادر الطبي والإداري.

وباشرت الجهات المختصة الحادث؛ فيما لم يؤدي الحادث لأي إصابات؛ على الرغم من افتقاد المركز لوسائل السلامة.

يجدر الإشارة إلى أن عاصفة رملية أغرقت المدينة المنورة؛ وأدت إلى سقوط العديد من اللوحات وتساقط زجاج المحلات واقتلاع الأشجار.