البيض يستفز ” الغذاء والدواء ” ويورط شركة شهيرة

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع إعلان مخالف لشركة شهيرة، حمل ادعاءات باطلة عن منتجات تساعد على صحة وسلامة العقل والقلب.

وتضمن التغريدة التي كتبتها الشركة: لأول مرة في المملكة بيض مدعم بأوميجا3 من مزارع شركة (.. ) للدواجن يساعد في الحفاظ على صحة وسلامة العقل والقلب. متوفر في فروع مبيعات الشركة والموجودة في أنحاء المملكة ” .

وأوضح الإعلان، ادعاء باطل وهو أن تناول هذا البيض الخاص بالشركة، يساعد في الحفاظ على الصحة.

وردَّت الهيئة في تغريدة لها، على الإعلان، قائلة: ” الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم ” .