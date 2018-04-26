القبض على رجل يرتدي النقاب لسبب غريب

فيينا(صدى):

ألقت شرطة العاصمة النمساوية فيينا القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا ويسمى ” فالنتاين ” ، الثلاثاء الماضي، وهو يرتدي النقاب في مكان عام، وذلك في واقعة غريبة بعد صدور قانون بمنع ارتداء النقاب بها.

وأثناء التحقيق معه، أكد الشاب للشرطة أن طبيبه نصحه بارتداء قناعًا أسودًا لحماية جهازه المناعي الضعيف بعد خضوعه لكورس علاج كيميائي استمر لعدة أسابيع؛ حيث أنه يحمل تقارير تكشف إصابته بسرطان الدم ” لوكيميا ” .

وأطلقت الرشطة سراح الشاب بعد التأكد من صدق حديثه، مطالبةً إياه بأن يحمل معه دومًا صورة ورقية من التقارير؛ حتى لا يتعرض لدفع غرامة 70 دولارًا في حال تم توقيفه.