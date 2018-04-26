بالصور.. ميتسوبيشي لانسر الجديدة قد تكون كروس أوفر

متابعات(صدى):

قال المدير التنفيذي لشركة السيارات لانسر ؛ تريفور مان , أنه تم تسعير ميتسوبيشي لانسر 2017 في الولايات المتحدة 17.795 دولار ، لكن حقيقة الأمر هي أنها غير ذات صلة بالمنافسة مع السيارات الأكثر حداثة والأفضل تجهيزًا.

ومع ذلك ، لن تموت السيارة مع تخطيط الشركة اليابانية لإحياء اسم لانسر في صورة سيارة كروس أوفر.

ومنذ تقديم e-Evolution Concept التجريبي رسميا في معرض طوكيو للسيارات 2017 ، كنا نعلم أن ميتسوبيشي تحضر لشييء ما.

وأكد تريفور مان أن لانسر ستعيش ، مع التأكيد على أن الموديل القادم الجديد على وشك الانتهاء “.

وأضاف : “لدينا خطة منتجات بعيدة المدى وقوية إلى حدٍ كبير حتى عام 2025 ، وربما تكون لانسر النموذج الأقرب ونعتقد أن لدينا حلا يمكن أن يلائم الفئة ولم يحدد اسمها ولكنه قال أنها تنمو بسرعة عالمياً. وقال تسونيهيرو كونيموتو، كبير المصممين في ميتسوبيشي أن الفئة C لا يجب أن تكون هاتشباك تقليدية للغاية وربما يمكننا إنشاء نوع جديد من سيارات الهاتشباك ونحن نفكر بشكل جذري في ذلك إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن ينتقل لانسر إلى قاعدة بناء CMF-C / D كجزء من خطة تعاون مع رينو نيسان حتى 2022 وهذه القاعدة تستخدم في موديلات قشقاي وكادجار واكس تريل وكوليوس ورينو ميجان ونيسان بولسار.