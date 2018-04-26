بالخطأ.. شاب يتعرض لرصاصة في رحلة صيد

نايف السالم(صدى):

تعرَّض شاب إلى طلقة رصاصة من بندقية هوائية بالخطأ، أثناء رحلة صيد تحولت إلى كارثة بعد إصابته بالرصاصة الخاطئة.

وتفصيلاً، وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام، شاب يعاني من جرح عميق إثر تعرضه لطلقة رصاصة من بندقية صيد هوائية بالخطأ أثناء تنظيفها.

واخترقت الرصاصة وجه الشاب، واستقرب في فكه السفلي، حيث اخترقت الجزء الأمامي من الأنسجة المحيطة بالفك الأسفل، واستقرت بعظم الفك من الجهة اليمنى.

وتمكن الأطباء من استخراج الرصاصة جراحياً في وقت قياسي من دون أي مضاعفات، و خرج الشاب من المستشفى.