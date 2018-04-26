الباحة تشيع جثمان رجل الدفاع المدني المنقلبة دوريته بالمزرع

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت الباحة،اليوم الخميس، تشيع جثمان الجندي أول عيضه عبدالرحيم البيصي أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بمدينة الباحة؛ الذي توفي، أمس الأربعاء؛ إثر انقلاب دوريته وسقوطها في عبّارة بقرية المزرع بسبب الأمطار.

وحضر وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ومدير الدفاع المدني بالباحة العميد علي بن خضران المنتشري ، في جامع الكراء بمدينة الباحة؛ لتشيع جثمان ” البيصي “.

وقدم وكيل إمارة المنطقة ومدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة واجب العزاء لوالد وأسرة ” البيصي “.

من جهتهم ، عبر ذوو ” البيصي ” عن شكرهم للقيادة ، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته.

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