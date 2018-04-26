رائحة حريق تثير هلع طالبات التحفيظ بجازان.. والمصدر مجهول

تركي السالم(صدى):

أدى رائحة حريق مجهول المصدر في متوسطة وثانوية التحفيظ للبنات بمدينة جازان، صباح اليوم، إلى إثارة حالة من الفزع والهلع بين الطالبات.

ودوت صافرات الإنذار إثر رائحة الحريق، ولكن دون اندلاع أي حريق في المدرسة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أفاد يحيى عطيف، المتحدث باسم تعليم جازان، بأنه لم ينشب أي حريق، وجرس الإنذار انطلق بسبب وجود رائحة حريق، مشيراً إلى أن فرقة الدفاع المدني وفرقة الأمن والسلامة بالإدارة، حضروا إلى الموقع ولم يكتشف مصدر الرائحة.