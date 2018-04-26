” النهدي الطبية ” تتيح 10 وظائف نسائية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة النهدي الطبية، 10 وظائف نسائية شاغرة بمسمى ” أخصائية تجميل ” ؛ وذلك للعمل بفروع الصيدليات التابعة للشركة.

وسيتم العمل في مناطق ” الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، حائل، عرعر، المنطقة الشرقية، الجنوب ” . واشترطت في المتقدمة : أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على مؤهل الثانوية العامة، لديها خبرة سنة في مجال مبيعات التجميل، إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ويتم التقدم للوظائف عبر الرابط هنا.