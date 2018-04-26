على الرغم من الاستبعاد المتكرر.. لاليغا رفضت انضمام الثلاثي المحترف للأخضر

طلال الغامدي(صدى):

في موقف مثير للتعجب، رفض مسؤولي ” لا ليغا ” السماح للثلاثي المحترف فهد المولد، وسالم الدوسري، ويحيي الشهري؛ بالانضمام لمعسكر الأخضر في ماربيا.

وعلى الرغم أن الثلاثي لم يشاركوا بشكل أساسي مع الفرق الإسبانية منذ انتقالهم إليها؛ إلا أن رفض انضمامهم للمعسكر؛ جاء على خلفية أن فترة المعسكر ليست ضمن أيام الفيفا المسموح فيها لعب المحترفين خارجيا مع منتخبات بلدانهم.

وانطلق الأخضر أنس الأربعاء إلى ماربيا الإسبانية؛ لخوض معسكر إعدادي يستمر حتى 15 مايو المقبل .