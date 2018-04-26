فتح باب التسجيل في برنامج التكنولوجيا بالبنك الأهلي التجاري

فاطمة المالكي(صدى):

أوضح البنك الأهلي التجاري، أنه تم فتح باب التسجيل في (برنامج التكنولوجيا TECHNOLOGY PROGRAM) المنتهي بالتوظيف للرجال و النساء بمحافظة جدة.

وأشار إلى أن البرنامج لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات التقنية، وفقاً لـ4 شروط وهي: أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات تقنية المعلومات، أن يكون العمر من 22 إلى 28 عاماً، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأما عن تفاصيل البرنامج، فتتضمن: مدة التدريب 3 أشهر، وعند الانتهاء من البرنامج بنجاح يلتحق المتدرب بوظيفة في المجال التقني بالبنك، استبعاد المتدربين ذوي الأداء المنخفض تلقائياً من البرنامج، التدريب سيكون في مبنى الإدارة الرئيسي بمدينة (جدة)، سيتم استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه.

ويمكن التقديم للبرنامج من خلال الرابط هنا .