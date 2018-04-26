مدير تعليم الرياض يرعى حفل جائزتي ” إتقان الرائد ” و ” شكرا حماة الوطن ” بمكتب الرائد

سعيد العجل(صدى):

رعى المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي (اليوم الخميس 10 شعبان 1439هـ) حفل تكريم الفائزين بجائزة “إتقان الرائد” وجائزة ” شكرًا حماة الوطن ” ، من معلمين وطلاب، بحضور مدير مكتب التعليم بالرائد الدكتور عبدالله المهنا، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بقوات الأمن الخاصة الرائد صاطي بن مسفر العتيبي، ورئيس مجلس إدارة شركة ابن خلدون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان، ورئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة التعليمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

وشاهد مدير عام التعليم في المنطقة أوبريت ” وطن وشجن ” من تقديم طلاب مدارس ابن خلدون، وعرضًا عسكريًا وطنيًا قدمه طلاب مجمع ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإشراف رائد النشاط المعلم أحمد الغيامة.

وأبدى ” الوهيبي ” إعجابه بما شاهده من فقرات وطنية وتربوية، مقدمًا شكره لكل من ساهم في ترسيخ ثقافة الانتماء للوطن، وثقافة تكريم أبناء الوطن، من طلاب ومعلمين وقادة مدارس ومديري مكاتب، بشراكة مجتمعية مع القطاع الخاص، والقطاعات الأمنية، ممثلة في الشؤون الإعلامية بقوات الأمن الخاصة، وشركة المتقدمة للتعليم.

من جانبه، قال مدير مكتب التعليم بالرائد، الدكتور عبدالله المهنا: ” تعيش المملكة العربية السعودية ورشة عمل ضخمة في كافة الأصعدة، منذ إطلاق حكومتنا الرشيدة رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، التي نال التعليم منها النصيب الأوفر، لينطلق نحو التميّز والإبداع، واستشراف المستقبل الزاهر، لتكون المملكة نبراسًا لريادة عربية وعالمية .

وأضاف: ” بالأمس القريب دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مشروعات تعليمية، وهو امتداد وإيذان بتعلم إبداعي في بيئة تربوية جاذبية .

ووجّه الدكتور المهنا شكره لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض، على رعايته لجائزة ” إتقان الرائد ” وجائزة ” شكرًا حماة الوطن ” ، وكل من ساهم في إنجاحهما من داعمين ومشاركين ومنظمين، مبينًا أنّ مكتب التعليم بالرائد قدّم مبادرات وجوائز عديدة، منها: “جائزة قدوة الرائد” للمعلمين والإداريين المنضبطين في الحضور وجودة الأداء، و”جائزة رائد القراءة” لطلاب الصفوف الأولية، وغيرها من الجوائز التي تستهدف النهوض بالعملية التعليمية والتربوية وتعزيز جوانب الإبداع والتميّز.