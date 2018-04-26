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محاكم الدرجة الأولى تفصل في 58 ألف قضية خلال شهر

محاكم الدرجة الأولى تفصل في 58 ألف قضية خلال شهر
سعيد العجل(صدى):

فصلت محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية،) خلال شهر رجب المنصرم في أكثر من 58 ألف قضية، بزيادة 39% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، شكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 42% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بـ 37%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بـ 21%.

وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2131 و 2887 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2641 حكما في اليوم.

وصدرت 62% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث بالتصدر في ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة ( عامة، أحوال شخصية، جزائية)؛ فيما عدا أحكام الانهاءات العامة حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة مكة المكرمة تلتها منطقة عسير ثم منطقة جازان.

وشكلت الانهاءات الصادرة عن المحاكم العامة 6%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى 94% منها.

وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس، حيث بلغت نسبة الانهاءات المنجزة في محاكم الأحوال الشخصية 76%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى 24% منها، فيما شكلت الأحكام في قضايا الحق العام 82% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص 18% منها.


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