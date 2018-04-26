عروسان غريبا الأطوار يمنعان ضيوفهما من العطس في حفل زفافهما
أشعل عروسان بريطانيان مواقع التواصل الاجتماعي ، ببطاقات دعوى زفافهما ، حيث طلبا من الضيوف طلب غريب وغير متوقع .
واقدم العروسان على منع الضيوف من العطس ، مٌطالبينهم بأخذ دواء ألأتهاب الأنف التحسسي قبل حضور الحفل ، وكتبا في بطاقة الدعوة ، “ يُرجى تذكر أخذ بعض مضادات الهستامين قبل الوصول، ستكون كمية الغبار عالية، وآخر شيء نريده هو العطس أثناء الحفل “ .
ولاقت الحادثة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تساءل أحد المتفاعلين عن كيفية محاولتهما السيطرة على الجيوب الأنفية لضيوفهما، ووصف آخر الفكرة بالمجنونة، ووصف ثالث العروسين بأنهما من غريبي الأطوار.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10130 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههه. يمكِــن خايفــين من ألعِفــلـونــــــــزا .🤔😂😁😅😃.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 51 دقيقة
راعي الددسن
عيفلونزا الطيوع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16651 ] نشر منذ 9 دقائق
😅😅😅