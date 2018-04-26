  • الخميس 26

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عروسان غريبا الأطوار يمنعان ضيوفهما من العطس في حفل زفافهما

عروسان غريبا الأطوار يمنعان ضيوفهما من العطس في حفل زفافهما

عروسان غريبا الأطوار يمنعان ضيوفهما من العطس في حفل زفافهما
لندن(صدى):

أشعل عروسان بريطانيان مواقع التواصل الاجتماعي ، ببطاقات دعوى زفافهما ، حيث طلبا من الضيوف طلب غريب وغير متوقع .

واقدم العروسان على منع الضيوف من العطس ، مٌطالبينهم بأخذ دواء ألأتهاب الأنف التحسسي قبل حضور الحفل ، وكتبا في بطاقة الدعوة ، “ يُرجى تذكر أخذ بعض مضادات الهستامين قبل الوصول، ستكون كمية الغبار عالية، وآخر شيء نريده هو العطس أثناء الحفل “ .

ولاقت الحادثة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تساءل أحد المتفاعلين عن كيفية محاولتهما السيطرة على الجيوب الأنفية لضيوفهما، ووصف آخر الفكرة بالمجنونة، ووصف ثالث العروسين بأنهما من غريبي الأطوار.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10130 ] نشر منذ 56 دقيقة

هههههههههه. يمكِــن خايفــين من ألعِفــلـونــــــــزا .🤔😂😁😅😃.

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 51 دقيقة

راعي الددسن
عيفلونزا الطيوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *