عروسان غريبا الأطوار يمنعان ضيوفهما من العطس في حفل زفافهما

لندن(صدى):

أشعل عروسان بريطانيان مواقع التواصل الاجتماعي ، ببطاقات دعوى زفافهما ، حيث طلبا من الضيوف طلب غريب وغير متوقع .

واقدم العروسان على منع الضيوف من العطس ، مٌطالبينهم بأخذ دواء ألأتهاب الأنف التحسسي قبل حضور الحفل ، وكتبا في بطاقة الدعوة ، “ يُرجى تذكر أخذ بعض مضادات الهستامين قبل الوصول، ستكون كمية الغبار عالية، وآخر شيء نريده هو العطس أثناء الحفل “ .

ولاقت الحادثة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تساءل أحد المتفاعلين عن كيفية محاولتهما السيطرة على الجيوب الأنفية لضيوفهما، ووصف آخر الفكرة بالمجنونة، ووصف ثالث العروسين بأنهما من غريبي الأطوار.