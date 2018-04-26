بالفيديو والصور.. التقلبات الجوية تحول نهار بريدة إلى ليل وتساقط ثلوج غير مسبوق
شهدت مدينة ” بريدة ” بالقصيم، اليوم الخميس، تقلبات جوية غير مسبوقة؛ حيث تساقطت الثلوج بكثافة.
والتقط بعض المواطنين مقاطع فيديو، ترصد تحول نهار بريدة إلى ليل؛ جراء التقلبات الجوية والثلوج الكثيفة التي تساقطت عليها.
وتفاعل المواطنين مع الأجواء التي شهدتها ” بريدة ” ، من خلال وسم ” بريدة الآن ” ، ليوثقوا من خلاله مقاطع الفيديو والصور التي التقطوها، وأبرزت التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالربع ما تلاحضون ان الي يصير من تقلبات جويه على البلد غريبه…….؟
بحكم خبرتي وفطنتي هذا شي غريب ووراه شي .. والله يستر من الجاي…..
اخوكم خبير الارصاد الجويه والبريه… نجررر كراني
أحمد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا برد ولبس ثلج
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد الله وشكر الله
طلال[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجواء صعبه الله يسترها
الدسك22[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 1 ساعة
يانجر
الإيمان بالله فقط هو منزل الغيث هو الله وحده المتصرف بالكون كله بيده سبحانه
معلمة[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
دهر⏳[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 58 دقيقة
أخت معلمة عاش من شافك
أقصد من سمع صوتك
عفوا من قرأ تعليقاتك
في حفظ الرحماااان
الشاعر[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 57 دقيقة
نحمد الله ونشكرة على ما انزل علينا من مطر وبرد
اللهم صيب نافع يارب العالمين
ومازالت الامطار متواصلة حتى هذه اللحظة
محدثكم من بريدة الحبيبة
معلمة[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 52 دقيقة
هلا أختي دهر
ماتفقدين غالي
الله يحفظك 💗
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم احفظهم وجعلهم في امانك
امين 🌴 🌴
دهر⏳[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 44 دقيقة
اللّه ينور دربك يامعلمة
إذا أردت ان تهدم أمة فاهدم التعليم
وإذا أردت أن تهدم التعليم فاهدم المعلم
مهنتك رااااااااية ماشاء اللّه
أنا من أشد المدافعين عن المعلمين أي شي أنا هنااااا هههههه
معلمة[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 33 دقيقة
💗💗💗💗💗
يازينك ياختي دهر
الله يسعدك ويرفع قدرك
ويجعل التعليم حجة لي لا علي ويقدرني على حمل الأمانة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10131 ] نشر منذ 28 دقيقة
ماشــاء الله تبارك ألـرحــمن . ألحــافــظ الله سبحانه .
دهر⏳[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 25 دقيقة
أخت معلمة🌷
ويرفع قدرك ويرحم والديك
دعواتك تثلج الصدر واللّه
اللّه يجمعك بأهلك عاجلا غير آجل يااااارب
على فكرة أنا عندما كنت أعمل
وكان المعلمين يُضربون أُضرب معهم مع أني تابعة لوزارة الصحة هههههه