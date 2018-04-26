بالفيديو والصور.. التقلبات الجوية تحول نهار بريدة إلى ليل وتساقط ثلوج غير مسبوق

سالم المطيري(صدى):

شهدت مدينة ” بريدة ” بالقصيم، اليوم الخميس، تقلبات جوية غير مسبوقة؛ حيث تساقطت الثلوج بكثافة.

والتقط بعض المواطنين مقاطع فيديو، ترصد تحول نهار بريدة إلى ليل؛ جراء التقلبات الجوية والثلوج الكثيفة التي تساقطت عليها.

وتفاعل المواطنين مع الأجواء التي شهدتها ” بريدة ” ، من خلال وسم ” بريدة الآن ” ، ليوثقوا من خلاله مقاطع الفيديو والصور التي التقطوها، وأبرزت التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة.