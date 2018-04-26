أمير الشمالية يتسقبل مدير إدارة المرور وعددا من القيادات بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة , مدير إدارة مرور بالمنطقة العقيد مشبب القحطاني ، وعدد من ضباط الإدارة .

وناقش سموه، البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية وضرورة التقيد بأنظمة المرور .

واطلع سموه على استعدادات إدارة المرور والمتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة لتمكين المرور من القيـام بأدواره اللازمة عند البدء بقيادة المرأة.

وحث سموه قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظاً على الارواح والممتلكات ، مؤكداً على الجهات الأمنية ضرورة تكثيف الجهود التوعوية للحد من الحوادث .

من جانبه أعرب العقيد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته لجهود الإدارة وتوجيهات سموه السديدة الرامية إلى الحد من حوادث المرور .