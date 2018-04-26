” اللواء الشدي ” يوافق على ترقية 140 من موظفي الإدارة العامة للمجاهدين

سعيد العجل(صدى):

صدرت موافقة مدير عام الادارة العامة للمجاهدين اللواء منصور الشدي والمبنية على موافقة وزارة الخدمة المدنية بترقية عدد من موظفي الادارة من شاغلي المرتبة العاشرة فما دون، بعد استكمال المسوغات النظاميّة.

وشملت الترقيات ١٤٠ موظفًا على مراتب مختلفة من الخامسة الى العاشرة بالإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بمختلف المناطق.

كما عبر الموظفون الذين شملتهم القرارات عن سعادتهم بالترقية، مؤكدين أنها ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ودافعًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.