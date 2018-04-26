مواصفات وأسعار تويوتا أفالون 2019

متابعات(صدى):

تستعد تويوتا لاطلاق جيلها الهامس أفالون السيدان ؛ لتلبية احتياجات عملائه ، حيث سيتم البدء في بيع الطراز في الشهر المقبل.

وسيتم تقديم السيارة في عدة اصدارات تشمل إصدارات البنزين والهجين وسيتم بيع السيارة بداية من 35.500 دولار.

وتمتاز أفالون الجديدة بمحركين جديدين ، الأول V6 سعة 3.5 لتر ، بقوة 301 حصاناً ، إضافة إلى محرك 2.5 لتر ، بقوة تبلغ 215 حصاناً. والمحرك الأصغر يقترن بمحرك كهربائي بقوة 650 فولت ، مما يجعل هذا الإصدار من أفالون اصدار هجينة بالكامل والوحيد في فئته في السوق الأمريكية.

ويمثل طرح أفالون أيضا أول مرة ستستخدم فيها تويوتا تقنيات تم استخدامها منذ فترة من مصنعين آخرين. وأحد الأمثلة على ذلك هو تقديم نظام Apple CarPlay القياسي ، وهي ميزة ظلت شركة صناعة السيارات بعيدة عنها حتى الآن لأنها حاولت استخدام تقنياتها الداخلية. كما ستقدم تويوتا لأول مرة في إحدى مركباتها نظام اتصال Amazon Alexa ، مما يسمح بالوصول عن بُعد إلى وظائف السيارات مثل بدء المحرك ، أو فحص مستوى الوقود ، أو قفل / فتح الأبواب.

ولعل أحد أهم مميزات السيارة السيدان الجديدة هو استخدام نظام صوت بقدرة 1200 واط ، و 14 مكبر صوت من JBL. ومن ناحية السلامة ، تأتي بنظام ما قبل الاصطدام ، وكشف المشاة ، وتنبيهات مغادرة المسار ، ورصد النقاط العمياء. وهناك أربعة مستويات للتجهيز للنسخة للبنزين وثلاثة للهجين وهي Touring و Limited و XSE و XLE والنسخة الهجينة تفتقر إلى اصدار Touringوالنسخة القياسية هي XLE ، بسعر 35.500 دولار للبنزين و 36.500 دولار للنسخة الهجينة.

وأعلى نسخة هي Limited ، ويبلغ سعرها 41.800 دولار للبنزين و 42.800 دولار للهجين.