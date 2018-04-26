بالفيديو.. ولي عهد دبي يمتدح سمو الأمير محمد بن سلمان بأبيات شعرية

نايف السالم(صدى):

قام ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنشر فيديو له، وهو يمتدح في بيتين من الشعر صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصف الشيخ ” حمدان ” الأمير محمد بن سلمان بـ ” رمز العروبة ” ، كما عبر عن مدى اعتزازه وفخره به، بعد رؤيته لصورته على مجلة ” التايم ” الأمريكية.

يُذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كان قد التقط هذا الفيديو أثناء ممارسته الرياضة بأحد الصالات الرياضية بنيويورك.