أبرزها موعد الدفعة السادسة.. أسئلة المواطنين يجيب عليها حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

يستمر برنامج حساب المواطن، في تلقي أسئلة واستفسارات المستفيدين، وتمحورت الأسئلة خلال الأيام الماضية، حول الدفعة السادسة وموعد إيداع الدعم.

وأوضح حساب المواطن، أن إيداع الدفعة السادسة في حسابات المستفيدين، سيكون يوم الاثنين الموافق 10 مايو المقبل، لمن استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأشار إلى استمرار التسجيل في الدفعة السابعة من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على شبكة الإنترنت من خلال الرابط هنا ، على أن يستمر التسجيل فيها حتى موعد إيداع الدعم للدفعة السادسة، ويتم حينها إغلاق باب التسجيل.

وبيَّن البرنامج في رده على استفسارات المستفيدين، أن استقدام العمالة المنزلية لا يؤثر على استحقاق المواطنين من الدعم.

وأكد أنه في حال رفض المرفقات على البوابة الإلكترونية للبرنامج فيتم حينها اتباع بعض الخطوات وهي: الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن مرة أخرى، الاطلاع على إدارة المرفقات لمعرفة سبب الرفض، إعادة إرفاق المستندات الصحيحة.

يذكر أنه أوضح من قبل أن إرفاق المستندات يجب أن يكون على هيئة ملف PDF أو صورة JPG بحجم لا يتجاوز 2 ميجابيات، لكن في بعض الأحيان يتم رفض المرفقات.

وفي حال الفرد الأعزب، أشار البرنامج، إلى أنه إذا كان فوق 24 عامًا فإن أمامه خيارين الأول أن يسجل بحساب مستقل دون أن يطلب منه تقديم مستندات تفيد الاستقلالية أو التسجيل كفرد تابع لرب الأسر، أما إذا كان يقيم مع الأسرة فلا يحق له أن يسجل كفرد مستقل وليس أمامه سوى التسجيل كتابع لرب الأسرة، وإذا كان يقيم في سكن مستقل فإن عليه في هذه الحالة تقديم ما يثبت استقلالية السكن وهي عبارة عن مستندين الأول يخص الفرد المستقل والثاني يخص الأسرة.

وبشأن إجمالي الراتب، كشف البرناج أنه تتم إضافة إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات وبدون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات.