النصر يعطي الضوء الأخضر لـ ” الراهب ” للتعاقد مع أندية أخرى

نواف السالم(صدى):

أعطت إدارة النصر الضوء الأخضر للاعبها حسن الراهب؛ للتعاقد مع أندية أخرى خلال الموسم المقبل.

وكان النصر أعلن عن نيته في الاستغناء عن الراهب؛ نظرًا لهبوط مستواه، على الرغم من رغبة اللاعب في اختتام مسيرته بين أروقة العالمي.

ويرغب المدرب الأوروغواني كارينيو في التعاقد مع مهاجم أجنبي بجانب السهلاوي ومتعب الحماد وفراس البريكان؛ على حساب الاستغناء عن ” الراهب “.

الجدير بالذكر أنه النصر قرر الاستغناء أيضًا عن كل من: عبد الله العنزي، حسين شيعان، أحمد عكاش.