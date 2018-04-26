” الدوسري ” يوضح استثناءات ارتداء الزي الوطني

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، عن تشكيل لجنة لحل مشكلة قرار إلزام العاملين في المؤسسات الخاصة بارتداء الزي الوطني، وما يرتبط ذلك من وجود اشتراطات للسلامة في بعض المهن.

وأوضح ” الدوسري ” أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل زار إحدى الأسواق التجارية بالطائف وتحدث مع بعض الشاب عن الزي السعودي، ووجه بعدها بتشكيل تلك اللجنة لمراجعة كل الأنظمة الصادرة في هذا الشأن.

وصرّح ” الدوسري ” قائلًا: ” المهن التي لها نظير في القطاع الحكومي ولديها الزي الخاص بها فإنه لم ينظر لها من الأساس مثل الأطباء والممرضين، وحراس الأمن ومهندسي المشاريع والعاملين في المطابخ وغيرها. ”

وأضاف المتحدث باسم إمارة مكة أن: ” اللجنة رفعت في توصياتها لأمير المنطقة أن من يرى في قطاعه صعوبة لبس الزي الوطني من الوظائف الأخرى، الرفع مباشرة لفرع وزارة العمل بالمنطقة لدراستها والرفع لسمو أمير المنطقة لاستثنائها مباشرةً. ”