بالفيديو.. أقوال منقذ طفلة الخبر في الواقعة

نايف السالم(صدى):

في مقطع فيديو جديدة لواقعة الطفلة التي تقف على حافة بالدور الثالث في إحدى العمائر السكنية بمدينة الخبر، بيّن المقطع منقذ الطفلة وهو يتسلق متجهاً إليها.

وكانت الطفلة جالسة على حافة واجهة المبنى وأرجلها متدلية للأسفل، في وضع خطير، قبل أن ينقذها الشاب ناصر الدوسري.

وأوضح ” الدوسري ” أنه في يوم الخميس الماضي سمع أم الطفلة تستغيث من شرفة المبنى لإنقاذ ابنتها، ما جعله يسارع لإنقاذها، مؤكداً ان نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان اتصل به وشكره على ما قام به، وأبلغه أن الأمير وجه بتكريمه.

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