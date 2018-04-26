القبض على مواطن تخصص في سرقة المركبات بالباحة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأن الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تمكنت من القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من العمر قام بسرقة عدد من المركبات وفي التفاصيل :
تلقت شرطة مدينة الباحة ثلاث بلاغات من وافدين في أوقات متفاوتة تفيد بتعرض مركباتهم للسرقة ، وبالبحث عن تلك المركبات عثر عليها ولله الحمد في أماكن مختلفة .
ومن خلال جمع الإستدلالات وتحليل التقاريرالفنية تم تحديد دائرة الإشتباه بأحد المواطنين يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً .
وبإحضاره وسماع أقواله الأوليه إعتراف بسرقة هذه المركبات . تم اتخاذ اجراءات الضبط والاستدلال وتم احالة القضيه للنيابة العامة
وإذ نوضح ذلك نؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه .
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