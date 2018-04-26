القبض على مواطن تخصص في سرقة المركبات بالباحة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأن الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تمكنت من القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من العمر قام بسرقة عدد من المركبات وفي التفاصيل :

تلقت شرطة مدينة الباحة ثلاث بلاغات من وافدين في أوقات متفاوتة تفيد بتعرض مركباتهم للسرقة ، وبالبحث عن تلك المركبات عثر عليها ولله الحمد في أماكن مختلفة .

ومن خلال جمع الإستدلالات وتحليل التقاريرالفنية تم تحديد دائرة الإشتباه بأحد المواطنين يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً .

وبإحضاره وسماع أقواله الأوليه إعتراف بسرقة هذه المركبات . تم اتخاذ اجراءات الضبط والاستدلال وتم احالة القضيه للنيابة العامة

وإذ نوضح ذلك نؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه .