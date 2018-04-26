كفاءة المركبات ذات الأداء المميز في استهلاك الوقود توفر إلى 56%

نايف السالم(صدى):

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام ” سيارتي سيدان متوسطة الحجم ” تستخدم نفس نوعية الوقود (91 ) ؛ يُمكن أن تصل إلى ( 56 % ) .

وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى ست مستويات من حيث استهلاك الوقود ( ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً ) .

وأوضح المركز أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ ( حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة ) × سعر اللتر من الوقود.

وبين أن متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات يكون ( 110 ريالات ) للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها ( 26.1 كلم / لتر ) ، فيما يصل إلى ( 249 ريالاً ) لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيء في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها ( 11.5 كلم / لتر )، وبنسبة توفير تصل إلى ( 56 % ) .

ودعت (#كفاءة) إلى قراءة “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة” عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها “ممتاز” باللون الأخضر، وأدناها “سيء جدًا” باللون الأحمر ) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لأكثر من عشرة ركاب).

وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (باللتر)، وسنة الموديل (2017، 2018، …)، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً، …)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل، …)، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR للتأكد من صحة البطاقة والمعلومات التي تضمها، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.