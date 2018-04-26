بالصور.. تعليم شرق مكة يكرم 168 من منسوبيه

سعيد العجل(صدى):

بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة الدكتور طلال الحربي ومساعدي مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة الدكتور عبدالعزيز البارقي والدكتور محمد الناصري والمستشار التعليمي الأستاذ عبدالرزاق الثمالي ؛ كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم بشرق مكة مساء الأربعاء 9 / 8 / 1439 هـ وذلك في قاعة الشموخ؛ قادة مدارس تعليم الشرق ومعلميها وطلابها المتميزين والمدارس الفائزة في قيمة الانضباط المدرسي والبيئة الآمنة والجاذبة وجائزة التميز على مستوى وزارة التعليم ومستوى الإدارة والمدارس المعززة للصحة على مستوى الإدارة ومشروع القيم النبوية والتميز في تطبيق استرتيجيات التعليم حيث تم تكريم 25مدرسة و60 معلماً و48 ادارياً و60 طالباً تميزوا خلال هذا العام .

وعد الدكتور الحربي في كلمته أن هذا التكريم دافعاً قوياً لأناس يستحقون التكريم حققوا بيئة جاذبة لغرس قيم تربوية وأخلاقية وأن هذا الحفل نتاج لما بذلوه لأبنائهم الطلاب جيل المستقبل لهذه البلاد وشكر الحربي منسوبي مكتب تعليم شرق مكة على الاحتفاء والتعزيز المأمول والذي يحقق العطاء واستمراره كما شكر رعاة الحفل لدعمهم ومساهمتهم في إقامة مثل هذه الاحتفالات التي تدفع بأبنائنا الطلاب لاستمرار العطاء المميز.

هذا وشملت فقرات الحفل عرضاً مرئياً لمنجزات مكتب الشرق واوبريت ” هذا وطني ” قدمه طلاب ثانوية العز بن عبدالسلام.