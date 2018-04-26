إيداع الراتب تزامنا مع نهاية الأسبوع يفتح شهية المغردين.. و ” هلا بالخميس “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت البنوك، أمس الأربعاء، عن صرف رواتب موظفي الدولة لشهر أبريل الجاري ، صباح اليوم الخميس، وذلك نظرًا لأن موعد إيداع الراتب للشهر الحالي صادف الجمعة فأدى إلى تغيير الموعد إلى اليوم.

واستقبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إيداع الراتب تزامنًا مع نهاية الأسبوع بفرحة وبهجة؛ حيث قالت إحدى المغردات على ” تويتر ” معلقة: ” أول مرة بينزل راتبي وأنا مبسوطة لامتسلفة من أحد ولا شي. ”

وعبّر أحد المغردين بحساب ” سعد ” عن فرحته بالراتب قائلًا: ” الراتب.. الغائب المنتظر وأنا المشتاق الذي لا ينسى. ” ، بينما نشرت إحدى الناشطات بحساب هنادي العنزي رسالة إيداع راتبها معلقةً عليها: ” أحلى وأجمل رسالة تجيني. ”

وأضاف حساب آخر تحت اسم ” بندر المطيري ” صورة لرسالة إيداع راتبه معلقًا: ” هذي الرسالة اللي تفتح النفس صدق. ” بينما قال حساب ” قلم مجرد ” : ” راتب وويك إند.. يعني يوم الزحمات اليوم. ”