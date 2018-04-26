مليشيا الحوثي تتحدى الجيش اليمني.. وتضع مدينة تاريخية تحت تهديد الدمار

فهمي محمد(صدى):

تعرف مليشيا الحوثي الإرهابية أن نهايتها باليمن باتت قريبة؛ لذلك تحاول تدمير ما يمكن تدميره قبل النهاية، ولعل مدينة زبيد التاريخية، أحدث تهديد تمثله المليشيا الإيرانية في اليمن.

وأشار مصادر محلية باليمن، إلى أن الحوثيين زرعوا مئات الألغام في المدينة التاريخية، والمدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 1993، مما قد يؤدي إلى محو جزء أصيل من تاريخ اليمن.

وأكدت المصادر، أن المليشيا الحوثية، بدأت في زراعة الألغام في مربعات مغلقة داخل المدينة الواقعة بمحافظة الحديدة، وذلك بالتزامن مع تقدم قوات الجيش والمقاومة في جبهة الساحل الغربي.

كما قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، منطقة الجزرة وأسوار المدينة التاريخية، بشبكة الألغام العشوائية.

من جانبها، أوضحت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم ” اليونسكو ” ، أن العمارة المحلية والعسكرية في مدينة وخطتها الحضرية جعلتها موقع أثريًا وتاريخيًا مهمًا.

وتعد مدينة ” زبيد ” أول مدينة إسلامية بنيت في اليمن عام 204 للهجرة.