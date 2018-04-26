مدينة سعودية بأبوظبي لتصوير ” وجوه محرمة ” فيلم سينمائي

أماني الغامدي(صدى):

يجرى حالياً، في مدينة أبوظبي للإعلام tow four 54 منطقة 44 تصوير مشاهد فيلم وجوه محرمة كفيلم سينمائي، تنتجه ميديا جروب، ويعالجه سينمائيًا أحمد مغربي، وتجره النجمة ميساء مغربي.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته رواية ” وجه محرمة ” للكاتب خالد الراجحي، وكذلك نجاح المسلسل التليفزيوني وجه محرمة، ويشارك في التمثيل بالفيلم النجم القدير خالد سامي، والنجم ماجد مطرب وعبد العزيز سكيرين، والنجمات ريماس منصور، زارا البلوشى، النجمة القديرة سناء بكر يونس، والوجوه الصاعدة زيد السويداء، وراكان بوخالد، إضافة إلى المخرجة ميساء المغربي.

وحرصت ” المغربي ” على تقديم رؤية جديدة في والتركيز على التفاصيل في الإكسسوارات والديكورات التي تناسب الحقبة الزمنية، مستعينة بمصممة الأزياء جميلة الشمري.

وأجري بناء ديكور مدينة سعودية بالكامل في أبوظبى تمثل الحقبة الزمنية من عام 79و 86 و2000 إلى عام 2018.

ويشارك في العمل الوجوه الجديدة من الأطفال نايف بن نحيت، ميرال المطيري، وكذلك المطربة السعودية توحة كضيفة شرف بالفيلم.

ويصحح اللهجة السعودية للممثلين، راشد المقرن، فيما استعانت المخرجة بلوحات للفنانة التشكيلية السعودية حنان الفيصل، ومصمم الديكور ناصر جليلي.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما بالمملكة، فور الانتهاء منه.