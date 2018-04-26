استعدادا لشهر رمضان.. وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج العناية بالمساجد وتهيئتها

سعيد العجل(صدى):

دشن نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، برنامج العناية بالمساجد وتهيئتها لشهر رمضان المبارك، بحضور الشيخ فهد السليمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد، والمدير العام للمؤسسة خالد النشوان، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، والشركات المتعاقد معها لتنفيذ البرنامج.

وفي بداية حفل التدشين، وجَّه الدكتور توفيق السديري كلمة إلى الحاضرين، أكَّد في مستهلها أن العناية ببيوت الله مهمة عظيمة وشرف كبير، كان الأوائل من سلف هذه الأمة منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا يتسابقون إليه، وقال: إن بيوت الله في المملكة العربية السعودية حظيت برعاية عظيمة من القيادة الرشيدة، ومن حكومة المملكة، متمثلة في الميزانيات الضخمة التي تصرف على هذا المجال، في أقدس مسجدين على وجه الأرض المسجد الحرام ، والمسجد النبوي، وفي بقية مساجد المملكة، كما أن أهل الخير من أبناء المملكة يتسابقون في فعل الخير، ويضعون أيديهم بيد الوزارة التي تمثِّل الدولة في العناية والإشراف ورعاية بيوت الله.

وأشار إلى مجموعة من الأعمال التطوعية التي نفذت في عدد من مناطق المملكة في إطار العناية ببيوت الله قائلاً: بالأمس تابعت عددا من التقارير عن أعمال تطوعية نفذت في عدد من مناطق المملكة، قام بها بعض المواطنين بإشراف الوزارة والتنسيق مع الجهات الرسمية للعناية ببيوت الله؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك, لافتاً إلى أن الخير موجود في هذه البلاد المباركة قيادة وحكومة وشعبا.

ووجَّه الدكتور توفيق السديري ـــ في ختام كلمته ـــ الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد، ولرجال الأعمال الداعمين لهذه المؤسسة، والمواطنين؛ لما يقدمونه من أعمال لخدمة بيوت الله.

وكان الشيخ فهد السليمان، قد ألقى كلمة في بداية حفل التدشين، عبر فيها عن شكر مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد لمعالي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري؛ على رعايته لبرنامج العناية بالمساجد وتهيئتها لشهر رمضان المبارك، وقال: إن هذا من ضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة فجزى الله الوزارة خيرا؛ على ما تلقاه المؤسسة من العناية، مضيفاً أن البرنامج حظي بإقبال كبير من أهل الخير والإحسان فور الإعلان عنه.

وتضمن الحفل توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات لتنفيذ البرنامج الذي يشمل الصيانة للأعمال الكهربائية والصحية في المساجد، إلى جانب النظافة لكل ماهو موجود في المسجد .