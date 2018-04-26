” هلال جازان ” ينتهي من مباشرة حادث الانهيار الصخري بعد 14 ساعة

تركي السالم(صدى):

قامت الفرق المختصة بإنهاء حادث الانهيار الصخري، الذي شهدته محافظة ” الداير بني مالك ” شرقي جازان؛ وذلك بعد أن مضت 14 ساعة من المباشرة وانتشال المصابين من الحادث.

وتلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر بجازان، أمس الأربعاء، بلاغًا بوجود انهيار صخري في جبل، بأحد الأحياء بمحافظة ” الداير ” ؛ أسفر عن وجود إصابتين لمقيمين، حيث قدمت الفرق الإسعافية الخدمة الإسعافية لهما، وجرى نقلهما لمستشفى المحافظة لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الإسعافية تواجدت مع فرق الدفاع الأمني بموقع الانهيار حتى الساعة الخامسة والنصف، من صباح اليوم الموافق الخميس، ولم تباشر أي إصابات أخرى.