على الرغم من تغيبه عن التهديف.. رونالدو يحقق رقم قياسي جديد
في ظل فشل كريستيانو رونالدو نجم الريال في إحراز الأهداف في شباك البايرن؛ إلا أنه حقق رقم قياسي جديد.
وشهدت موقعة أمس أمام بايرن ميونخ في إطار دوري أبطال أوروبا تجاوز الدون لقائد الملكي السابق إيكر كاسياس، كأكثر لاعب فاز في مباريات بدوري الأبطال.
وبفوز الريال أمس بهدفبن مقابل هدف، بلغت عدد المباريات التي فاز بها الدون 96 مباراة بدوري الأبطال.
خديجه[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعبي المفضل
همس[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يقارن مع محمد صلاح ❤️✋
عمار[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة
😍😍😍