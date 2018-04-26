على الرغم من تغيبه عن التهديف.. رونالدو يحقق رقم قياسي جديد

ماجد محمد(صدى):

في ظل فشل كريستيانو رونالدو نجم الريال في إحراز الأهداف في شباك البايرن؛ إلا أنه حقق رقم قياسي جديد.

وشهدت موقعة أمس أمام بايرن ميونخ في إطار دوري أبطال أوروبا تجاوز الدون لقائد الملكي السابق إيكر كاسياس، كأكثر لاعب فاز في مباريات بدوري الأبطال.

وبفوز الريال أمس بهدفبن مقابل هدف، بلغت عدد المباريات التي فاز بها الدون 96 مباراة بدوري الأبطال.