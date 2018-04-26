أهالي مركز الرعاية الصحية بالحبيل يعبرون عن شكرهم لمدير المركز ” آل هيازع “

سعيد العجل(صدى):

عبّر أهالي مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع وجميع مرضى السكر وزوار المركز الرعاية الصحية بالحبيل عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمدير المركز الصحي الأستاذ ” محمد بن عائض عبدالله آل هيازع ” على ما يقدمه من خدمات وما يبذله من جهد في سبيل راحة مراجعي المركز الصحي بالحبيل .

كما أكد مراجعو مركز الحبيل أن الأستاذ ” آل هيازع ” هو مثال لابد أن يحتذى به ذلك لأنه يجعل مصلحة المريض فوق كل اعتبار حتى فوق مصلحته الشخصية ،حيث ينظر إلى مهنته كأنها واجب مقدس وأمانة مطالب أن يؤديها على أتم وجه ، مؤكدين أنه الرجل المناسب في المنصب المناسب .

وأضافوا أن أي شخص يذهب لمركز الحبيل الصحي يرى طيب المعاملة وحسن الإستقبال من سعادة المدير وقيامه بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المرضى من أمور روتينية قد يستغلها الكثير من أصحاب المناصب ممن لا يرغبون في أداء مهامهم في تعقيد الوضع وعدم قبول الحالات الحرجه ، لكنه يضع سلامة المرضى والسعي في إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم أهم من أي شيء آخر ، سائلين الله سبحانه أن يجعل إخلاصه في عمله في ميزان حسناته وأن يجزيه خير الجزاء .