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    أبريل

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  3. جماهير غاضبة تقتحم الملعب وتعتدي على اللاعبين

جماهير غاضبة تقتحم الملعب وتعتدي على اللاعبين




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