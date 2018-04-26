بالصور.. أمانة الرياض تواصل أعمال إزالة التلوث البصري في عدد من الأحياء

حمود العنزي(صدى):

واصلت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أعمال حملة إزالة التلوث البصري في عددٍ من الأحياء؛ حيث تكمنت الأمانة ممثلة في بلدية الحائر من إزالة عدد من مخلفات الهدم والصبات بحي الغنامية وتنظيف الشوارع بالكناسات الآلية.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها أزالت عددًا من بسطات الخضار والفاكهة وسلمتها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها؛ كما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة في حي البطحاء.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن أنها استطاعت بالتعاون مع بلدية الروضة منذ بداية حملة إزالة التلوث البصري شرق مدينة الرياض بإزالة ١٧٠٤ خيمة مخالفة، و ١٧١٠ غرفة جاهزة، و ٧٣٣ حظيرة مواشي، و ٤٧ مسلخ عشوائي، لافتة إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.