أمانة المدينة تزيل العبارة التي أغضبت المواطنين من على سيارة النفايات

نايف السالم(صدى):

تفاعلت أمانة المدينة المنورة مع شكوى المواطنين المتعلقة بالعبارة التي تمت كتابتها على سيارات النظافة.

وكانت سيارات النظافة تحمل عباراة ” أنت في مدينة الرسول فحافظ على نظافتها “، وهو ما اعتبره المواطنين غير لائق؛ لذك بادرت الأمانة بإزالة العباراة.

ونشرت الأمانة مقطع فيديو أثناء إزالة العبارة من إحدى سياراتها، معلقة: ” السلام عليكم، في البداية نشكرك على اهتمامك في مدينة رسول الله، ونفيدكم بأنه تم تعديل العبارة بعبارة أخرى “.