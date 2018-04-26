أمانة المدينة تزيل العبارة التي أغضبت المواطنين من على سيارة النفايات
تفاعلت أمانة المدينة المنورة مع شكوى المواطنين المتعلقة بالعبارة التي تمت كتابتها على سيارات النظافة.
وكانت سيارات النظافة تحمل عباراة ” أنت في مدينة الرسول فحافظ على نظافتها “، وهو ما اعتبره المواطنين غير لائق؛ لذك بادرت الأمانة بإزالة العباراة.
ونشرت الأمانة مقطع فيديو أثناء إزالة العبارة من إحدى سياراتها، معلقة: ” السلام عليكم، في البداية نشكرك على اهتمامك في مدينة رسول الله، ونفيدكم بأنه تم تعديل العبارة بعبارة أخرى “.
رند[ عدد التعليقات: 8910 ] نشر منذ 24 دقيقة
’’مجتهد’’ وخانه التعبير.
ع الأقل شغل مخه الدور والباقي على… نسيت ويش أبقول ذكروني أرجع أكمل التعليق.