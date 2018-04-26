الشرطة السودانية ” 2×1 ” .. تنقل المواطنين بدلا من وسائل المواصلات

الخرطوم(صدى):

ضربت السودان أزمة جديدة؛ بسبب غلاء أسعار الوقود؛ وهو ما دفع الشرطة السودانية لإيجاد حل فعال وسريع.

وتكفلت الشرطة السودانية بنقل المواطنين على متن سيارتهم الخاصة؛ لتقوم بعمل مزدوج كشرطة ووسيلة مواصلات.

وفي هذا السياق وجه والي ولاية كسلا بشرق السودان، اللواء شرطة يحي الهادي سليمان تعليمات لجميع دوريات وحافلات الشرطة عدا الموجودة بالمواقع الاستراتيجية لترحيل المواطنين.

ودخلت السيارة المخصصة لمدير شرطة الولاية في إطار الوظيفة الجديدة؛ حيث كانت تقل المواطنين كبار السن في حدث يسجله التاريخ للشرطة السودانية.