نجاحات متميزة لمركز زراعة القوقعة بالجوف

سعيد العجل(صدى):

يواصل مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف تحقيق نجاحات مثالية على مستوى إجراء العمليات الجراحية ، حيث نجح فريق طبي في المركز بإجراء أول زراعة قوقعة بالجهتين لطفل ، وتعتبر هي الأولى من نوعها بمنطقة الشمال .

وقالت صحة الجوف أن المركز أجرى حتى الآن ٢١ عملية زراعة قوقعة , ويتوقع وصول العدد خلال ٢٠١٨م إلى زراعة ٥٠ حالة , حيث يوجد بقوائم الانتظار ما يقارب ١٥ حالة جاهزة غير الحالات التي لازالت تحت التقييم .

وبينت أن المركز يحتوي على وحدة سمعيات وتخاطب متقدمة , وقد تم تدريب كادر طبي سعودي بالسمعيات والتخاطب على التأهيل والتعامل مع مرضى زراعة القوقعة , ويتم تأهيل جميع المرضى قبل وبعد العملية بالمركز , وقد ساعد المركز في تخفيف معاناة الأهالي حيث يحتاجون الى تأهيل مكثف من التخاطب والسمعيات ومتابعة بالعيادات تصل لمرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع ولفترة طويلة ، مما يضطر بعض ذوي المريض للإنتقال إلى المدينة التي تجرى بها الزراعة.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.