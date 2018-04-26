” التعليم ” تحل 253 مبنى مدرسي مستأجر بمشاريع تعليمية جديدة في الرياض

علي القحطاني(صدى):

استبدلت وزارة التعليم 253 مبنى مدرسيًا مستأجرًا بمشاريع ومبانٍ تعليمية جديدة تصل قيمتها إلى 3 مليار ريال في العاصمة الرياض؛ حيث أن هذه المشاريع التنموية التي لا تتحقق في كثير من الدول تعمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، قائلًا: ” تدشين هذه المشروعات يأتي تنفيذًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتؤكد صحة المسيرة والبناء وسلامة الانطلاق للمستقبل بشكل واضح وسليم. ”

وفي سياق متصل، أشار ” بن بندر ” إلى: ” تشهد الرياض كثيرًا من الأعمال الكبرى تنطلق من تأسيس سليم لننتظر لتتحدث هذه المشاريع عن نفسها يومًا بيوم، ونحمد الله على ما نحن فيه، سواء في التعليم والمواصلات والمترو وغيرها، وهذه كلها أمور لها منطلقات مدروسة بشكل جيد وسليم. ”