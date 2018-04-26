” الصحة ” تفعل مراكز معلومات الأدوية

سعيد العجل(صدى):

تواصل “ا لصحة ” تفعيل مهام مراكز معلومات الأدوية، ومن أبرزها الرد على الإستفسارات الدوائية لكل من مقدمي الرعاية الصحية والجمهور من خلال مركز 937 على مدار الساعة، وكذلك إدارة وتحديث دليل أدوية الوزارة، وإعتماد الخطط العلاجية وضمان الإستخدام الآمن والفعال للدواء، وإنشاء وتفعيل مراكز معلومات الأدوية في جميع مستشفيات المملكة، وتفعيل ومتابعه لجنة الصيدلة والعلاجيات بالوزارة.

وفي هذا الإطار نظمت الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بمنطقة الرياض دورة تطويرية للصيادلة العاملين بمراكز معلومات الادوية لمدة 3 ايام تحت شعار ” مراكز معلومات الأدوية ” ، وذلك بمشاركة أكثر من 50 صيدلياً من جميع مناطق المملكة.

وتهدف الدورة إلى معرفة آخر التطورات لتفعيل لجنة الصيدلة والعلاجيات بالمستشفيات والمديريات ابتداءً بالنماذج الجديدة والآلية المتبعة، وإنتهاءً بطريقة عمل تقييم الأدوية للعرض على اللجنة.