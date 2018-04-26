فتحي الجبال يواجه أزمات بالجملة في أول مران له مع الأهلي

نواف السالم(صدى):

يستعد الأهلي، اليوم الخميس، باستئناف التدريبات؛ لملاقاة السد القطري في إطار دوري أبطال أسيا.

ويواجه الأهلي بقيادة التونسي فتحي الجبال، الذي تسلم المنصب حديثَا عدة أزمات؛ حيث يبدو أن فيتفا وكلاوديمير رفعوا راية العصيان؛ اعتراضًا على تأخر مستحقاتهم، ومن المتوقع غيابهما اليوم عن المران؛ حيث طالبا بمستحقاتهم المالية المتأخرة لخمسة أشهر مهددين بعدم حضور التدريبات.

وعلى جانب أخر تقرر فتح مران اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.