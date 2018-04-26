محمد صلاح يتبرع بقطعة أرض لخدمة أهل قريته

ماجد محمد(صدى):

لم تقتصر البهجة التي يصيب يرسمها النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على إحرازه الأهداف وتألقه في كرة القدم وكونه مصدر فخر لكل مصري وعربي، ولكن امتد ذلك إلى الأعمال الخيرية حيث ساعد في الكثير من الأعمال التي أزالت العبء عن الكثيرين ورسمت البسمة على شفاههم.

تبرع اللاعب المصري بخمسة أفدنة لأهل قريته نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وذلك لإنشاء محطة صرف صحي لخدمة أهالي القرية التي نشأ بها وردًا للجميل بعدما علم أن بلدته بحاجة إلى تلك المحطة؛ فتواصل على الفور مع والده لشراء الأرض التي تبلغ قيمتها 8 مليون جنية والتبرع بها.

ومن الجدير بالذكر، أن صلاح قدم الكثير من الأعمال الخيرية المعلنة والسرية لأهل قريته، ومنها إنشاء معهد أزهري للفتيات وتجهيزه على نفقته الخاصة، وإنشاء وحدة إسعاف بالقرية، وتطوير مستشفى بسيون، ومؤسسة محمد صلاح الخيرية لمساعدة المحتاجين والأرامل والفقراء والمرضى وصرف رواتب شهرية لهم، بالإضافة إلى تبرعاته لصندوق تحيا مصر، وأخرى لم يتم الإعلان عنها.