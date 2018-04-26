” العمل ” : المملكة تهدف لتوفير مليون فرصة عمل بحلول 2022

عادل الحربي(صدى):

صرحت مصادر بوزارة العمل، أن المملكة تهدف لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل، وذلك بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة؛ بهدف خفض معدل البطالة لـ 9 %.

وتخطط المملكة لخفض معدل البطالة لـ 7% بحلول 2030، وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لـ 30% من 22%، وذلك ضمن مجموعة من الأهداف الطموح في برنامج يسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة، وخفض اعتماده على صادرات النفط.

من الجدير بالذكر أن المملكة واجهت صعوبات لسنوات؛ لأجل خلق فرص عمل للمواطنين، وذلك في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة، في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق.