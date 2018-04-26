قرقاش ردا على ” الجبير ” : تصرفات قطر جعلتها عرضه للابتزاز السياسي والمالي

طلال الضوي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير بشأن قطر، وتهديد الرئيس الأمريكي لها بسحب قاعدته.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الأخ الكريم معالي عادل الجبير صاحب الملاحظات الدقيقة الثاقبة، منطق القاعدة والحماية التي ستسمح باللعب على التناقضات ولىّ، الأمن أساسه الجار والمحيط، والغدر به والتآمر عليه عزل قطر وجعلها عرضة للإبتزاز السياسي والمالي. ملاحظة الجبير في محلها ” .

وكان ” الجبير ” علق على تصريحات ترامب بقوله: ” بناء على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك (سوريا) “، مؤكدًا على أن قطر ستسقط خلال أسبوع إذا سُحبت القاعدة الأمريكية.