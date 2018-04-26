ارتفاع جماعي للعملات الرقمية

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات اليوم، ارتفاع جديد لـ ” بتكوين ” ، إلا أن مكاسبها المحدودة لم تكف لإعادتها أعلى مستوى 9 آلاف دولار.

وعاودت البتكوين الارتفاع بنسبة 0.60% إلى 8917 دولارًا، بينما ارتفعت ” إثيريوم ” بنسبة 3.70% إلى 635 دولارًا.

وزادت ” الريبل ” بنسبة 4.10% إلى 82 سنتًا، فيما قفزت ” بتكوين كاش ” بنسبة 6.90% إلى 1357 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 398 مليار دولار، بعدما تجاوزت حاجز 400 مليار دولار هذا الأسبوع.