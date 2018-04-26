تعدد الزوجات قد يتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم
حذَّرت الدكتورة فاطمة الهملان، الباحثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، من التدخين وتعدد الزوجات، باعتبارهما من عوامل الخطر لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، والذي يرتبط به سرطان عنق الرحم.
وأوضحت الباحثة خلال استضافتها في ديوانية الأطباء في لقائها الشهري بختام دورتها السادسة لهذا العام، أن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم يأتي بسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
وأشارت إلى أن هناك 100 نوع من الفيروس منتشر ومعظمه غير ضاري إلا أن هناك 40 نوعاً تنتقل بسبب الاتصال الجنسي، مضيفة أن سرطان عنق الرحم يسبب أكثر من ربع مليون حالة وفاة سنوياً.
خديجه[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل الرجال
منصور[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
افا يادكتوره عاد به غير ذا العلم انا قد تزوجت بثلاث والحمد لله كل شيى ء طيب ولو زوجك مطنوخ ايتزوج معك بثنتين ههههههههه
همس[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني يتزوج ويجلبون لنا المرض ايضا !!
الزعيم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
باعتقادي انه كلام غير منطقي ولا ينم عن فهم للمهنه التي تمارسها…
اذا كان هناك امرض لدي الرجل او المراه فهي طبيعي يكون لها تاثير علي الاخر اذا وجد استعداد بينهما…
فالله سبحانه وتعالي قال في كتابه..
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )….
فلم يبيح الله شي ويعلم ان فيه ضرر للانسان…
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3410 ] نشر منذ 55 دقيقة
هدوء
اذا كانت الزوجه مصابه أصلا بفيروس الورم الحليمي البشري-ممكن ينتقل للزوجه الأخرى من خلال الممارسه الحميميه-فقط من المصابات-وليس كل من تزوج اكثر من وحده تصاب –
فالعدوى معروفه في الشرع-والله لم يشرع الزواح بأكثر من وحده لتصاب بالمرض-
معلمة[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله المستعان والحافظ
التعدد برأيي سلبياته أكثر من إيجابياته
ابو ريما[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 54 دقيقة
شي حلال ماأعتقد لا ضرر فيه الخرابيط يادكتوره هي تنقل المرض
محمد؟؟؟؟؟[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 51 دقيقة
الخبر هذا منزله اكيد حوى في صدى
مالقت الى الموضوع هذا تكلم عليه اكيد زوجها مهددها انه ياخذ زوجه ثاني شفتو ذكاء حوى وين يوصله ههههه
محمد[ عدد التعليقات: 2448 ] نشر منذ 51 دقيقة
كذب جدي متزوج ثنتين وعمي 3 حريم وامورهم طيبه وكل شهر يصرقون لهم مصروف 500 ريال من غير متطلبات البيت واموهن طيبه والحمدالله لا امراض ولا شي كما تدعي الدكتوره واحتمال الدكتوره تخوف زوجها ههه
أبو هتان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
نعم حسبي الله ونعم الوكيل ، شرع الله وسنة رسوله أصبحت تسبب سرطان عنق الرحم . والله مابك الا ما في كل النساء لعدم التعدد .
أتقي الله في شهادتك وعلمك .
nj250441[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 37 دقيقة
عمامي كلهم طاقين الاربع من سنين ماصار لهم شي ومافيهم الا العافيه
يادكتوره ممكن اسئلك سوال
ابغى اسم الجامعه الي تخرجتي منها واعطوك الشهاده فقط الي حاب اوصل له هل انتي دكتوره فعلا ام متدكتره زي مايقولون .
رند[ عدد التعليقات: 8910 ] نشر منذ 31 دقيقة
شوفي ياتختورة فاطمة بالنسبة للتدخين معروف ضرره هذا الموضوع مفروغ منه
أما سالفة تعدد الزوجات وعلاقتها بمرض معين .. دقيقة بس خليني أجمع أفكاري.
تقديم الاسلام[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 31 دقيقة
برنامج اسمه الاسلام مقدم عشان يكون كل شي واضح مقدم على كل شي مثلا كثيرا يقول المشروبات الغازية مضره هي ليست مضرهلكن قول وكُلُوا واشربوا ولا تسرفوا الاسراف مضر يعني لا داعي للدعايات ضدها مثلا كل شهر علبه هكذا مثلا وهكذا للرجوع اليه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنه نبيه احيانا تكون أشياء كثيره ونمنعهاوهي حلال لكن سوء فهم أو استعمال ونحن أمه وسط
ذا[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 28 دقيقة
يعني تكذب دكتوره وتعرف عن دراسه معروفه الامراض تنتقل من الاتصال الجنسي خاصه الخطيره اجل تجي من الهواء اذا مافيه مرض في احد م تصير عدوي
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 24 دقيقة
يا خالة خديجة خديجة سلام ي خالة
حرام عليك والله حرام تدعين ع كل الرجال
وحرام عليك تقلبين عليه المواجع والأحزان والله
انتي قلبك قاسي والله فيه قساوة ههههههههههههههههههه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2363 ] نشر منذ 20 دقيقة
اشاعة نسائية حنى ماحد ياخذ ثانية 😅😅
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2375 ] نشر منذ 10 دقائق
خدوجة ..تري بنطحك👹
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يادكتورة ..يقول المثل. وش دراك انها كذبة قال من كبرها..
اقول خلي. ربنا راضي علينا بلا كذاب وهياك حقك..