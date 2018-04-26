تعدد الزوجات قد يتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم

نايف السالم(صدى):

حذَّرت الدكتورة فاطمة الهملان، الباحثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، من التدخين وتعدد الزوجات، باعتبارهما من عوامل الخطر لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، والذي يرتبط به سرطان عنق الرحم.

وأوضحت الباحثة خلال استضافتها في ديوانية الأطباء في لقائها الشهري بختام دورتها السادسة لهذا العام، أن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم يأتي بسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

وأشارت إلى أن هناك 100 نوع من الفيروس منتشر ومعظمه غير ضاري إلا أن هناك 40 نوعاً تنتقل بسبب الاتصال الجنسي، مضيفة أن سرطان عنق الرحم يسبب أكثر من ربع مليون حالة وفاة سنوياً.