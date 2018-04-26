المدرسة 69 الابتدائية تحتفي بوكيلتها شريفة العمري

ندى البليهي(صدى):

احتفت المدرسة التاسعة والستون الابتدائية للبنات بمدينة الرياض بوكيلتها الأستاذة/شريفة بنت محمد العُمري بعد تقاعدها المبكر من العمل في سلك التربية والتعليم.

وتخلل الحفل الرائع المقام بهذه المناسبة كلمات من قائدة المدرسة،وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية عبرن فيها عن شكرهن وتقديرهن للأستاذة شريفة العُمري على جهودها المتميزة خلال مسيرتها العملية الممزوجة بالأخلاق الرفيعة العالية،والتعامل الحسن مع الجميع.وحسن العمل وضبطه بمايحقق الأهداف التربوية.

وأكدن في كلماتهن اللاتي سطرهن في الحفل على صدق المحبة حيث أن مشاعرهن جميعا تتسلل إلى الأعماق ،وتعلمنا أن القلوب الصافية هي من تزرع الحب وهي من يترك لها بصمة في قلوب من عاشوها .

وسألوا المولى عز وجل لها طولة العمر،وحياة سعيدة هانئة آمنة.

كما ألقت المكرمة الأستاذة/شريفة العُمري كلمة قالت فيها:لقد كان لي شرف العمل في سلك التربية والتعليم قدمت فيه كل مااستطيع من جهد بكل إخلاص وتفان إيمانا برسالة العلم الذي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف،وأن ماتحقق ولله الحمد والمنة من نجاحات كان ثمرة التعاون والتعاضد من الجميع.

وشكرت الأستاذة/شريفة العُمري زميلاتها اللاتي عملن معها،وطالباتها الذين عبروا عن مشاعرهم الفياضة،وأحاسيسهم النابعة من قلوبهم التي تعجز الكلمات أن تعبر عن مدى الجميل الذي بدر منهم تجاهها.

بعد ذلك قدمت هدية من منسوبات المدرسة للمحتفى بها.