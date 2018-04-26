جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الجامعة؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مشرف التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال والمالية ” أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مدقق ثان: درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال أو المحاسبة ” .

– مدقق ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال أو المحاسبة ” .

– ممثل تنسيق ثاني: شهادة الثانوية العامة.

– موظف إدخال بيانات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.

وناشدت الجامعة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم والدخول عبر الرابط التالي:هنا