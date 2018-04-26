” الصحة ” تعد استراتيجية وطنية لتوفير الخدمات الصحية للمسنين
شرعت وزارة الصحة بإعداد مسودة استراتيجية وطنية؛ لـ ” صحة المسنين ” تمتد لعام 2030؛ وذلك لتوفير الخدمات الصحية للمسنين بمستوياتها ” الوقائية والعلاجية والتأهيلية ” كافة.
وأعُدت هذه الاستراتيجية تماشيًا مع التوصيات العالمية والمحلية؛ تماشيًا مع تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز صحة المسنين وإطالة مأمول الحياة.
من الجدير بالذكر أن ” صحة المسنين ” هي إحدى التحديات الكبرى، التي أصبحت تشغل كل دول العالم؛ وذلك نتيجة تشيخ العالم كمحصلة للتحول في الخصائص السكانية وتغير تركيبة سكان العالم ونسب توزيع الفئات العمرية.
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